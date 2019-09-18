На заправке в Николаеве устроили кровавую бойню: фото и данные о жертвах

В среду, 18 сентября, в Николаеве на автозаправочной станции нашли тела трех работников АЗС, у всех были обнаружены огнестрельные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Информация о страшном инциденте поступила в правоохранительные органы около 12:20. На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы, следователи, криминалисты, кинологи с собаками и эксперты.

Все обстоятельства преступления устанавливаются. В городе введена специальная полицейская операция "Сирена". Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Напомним, 23 июня возле озера Вырлица нашли тело 9-летнего мальчика Захара Черевко, который сутки находился в розыске.

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 июля в Деснянском районе Киева обнаружили мужчину без признаков жизни.