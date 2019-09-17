Бои на Донбассе: в рядах ВСУ произошла новая трагедия

В понедельник, 16 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября во время занятий спортом умер боец Денис Цокур, который воевал на Донбассе в "Азове".

Как сообщал "Апостроф", 16 сентября в Тернополе попрощались с 34-летним Михаилом Цимбалистым, который погиб на Донбассе 15 сентября.