На Донбассе поймали "знатного" наемника боевиков

В районе оккупированной Горловки на Донбассе украинские военные задержали известного террориста.

Об этом сообщает в Facebook народный депутат Юрий Мысягин.

Он написал, что задержание произошло на одном из передовых участков зоны проведения операции Объединенных сил несколько дней назад.

"Пленный оказался знатной "рыбой". Воюет в рядах незаконных вооружённых формированиях с 2014 года. По пока ещё неподтвержденной информации гражданин одной стран бывшего СССР. Хорошие новости!" - написал он.

Личные данные боевика нардеп публиковать не стал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что за сутки среды, 18 сентября, и утро четверга, 19 сентября, боевики российско-оккупационных войск семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.