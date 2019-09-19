На мосту в Киеве произошло жесткое двойное ДТП: опубликованы фото и видео

Вечером 18 сентября на Дарницком мосту в Киеве произошло серьезное ДТП: здесь Lexus врезался в BMW и ожидали оформления аварии, когда в них влетел Hyundai.

Как сообщает "Информатор", в результате сильного удара один из автомобилей отбросило в отбойник.

В аварии пострадали три человека.

Как рассказал водитель BMW, около 21:00 он двигался по мосту в сторону левого берега, когда в него въехала девушка на Lexus. Авария оказалась незначительной и ее участники вызвали на место полицейских. В один из моментов на полном ходу Lexus протаранил Hyundai.

В результате авария пострадала девушка-водитель Lexus, которая сидела в салоне. Она была госпитализирована врачами в ближайшую больницу. Кроме того, травмы получили водитель и пассажир Hyundai.

Ране "Апостроф" сообщал, что в Киеве столкнулись два микроавтобуса: Renault врезался в маршрутный автобус "Богдан".