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В Киеве произошло жуткое ДТП с троллейбусом: опубликовано видео

вторник, 17 сентября 2019, 19:37
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Фото: скриншот из видео\YouTube

Во вторник, 17 сентября, в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими с участием общественного электротранспорта.

Об этом сообщает "Киев оперативный", публикуя видео с места аварии.

"Просто жесть только что произошла на Глушкова - ДТП на высокой скорости, еще и с участием общественного транспорта. Говорят, что есть пострадавшие", - говорится в подписи к кадрам.

На данный момент все детали аварии устанавливаются. Известно, что у водителя Lada Priora, который оказался одним из участников ЧП, врачи определили - перлом ноги, а у пассажира авто - разбита чашечка на колене и диагностирован перелом руки.

Из-за ДТП движение транспорта в сторону выезда из Киева серьезно затруднено.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло страшное ДТП с такси возле кладбища.

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