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Умер экс-генпрокурор Украины

четверг, 19 сентября 2019, 13:56
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18 сентября скончался бывший генеральный прокурор Украины Олег Литвак. Он руководил Генеральной прокуратурой в период с 1997 по 1998 год.

Трагическое известие сообщило издание "Галка".

Литвак скончался в возрасте 70 лет.

Бывший глава ГПУ родился 28 августа 1949 года в селе Олещин Тлумацкого района Ивано-Франковской области.

Карьеру в силовых ведомствах Литвак начал с помощника прокурора города Калуш. Также он был народным депутатом Украины 3-го созыва.

Именно Литвака связывают с расследованием особо важных дел прокуратуры бывшего СССР. Есть версия, что именно по его указанию прошли аресты членов ГКЧП, а также состоялся допрос советского президента Михаила Горбачева. Кроме того, он принимал участие в расследовании так называемого "хлопкового дела" о коррупции в Узбекистане.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в США скончалась известная порноактриса и модель Джессика Джеймс.

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