В метро Киева произошло опасное ЧП с мужчиной: видео

19 сентября в Киеве произошло очередное чрезвычайное происшествие: здесь мужчина по неизвестным причинам упал на рельсы на одной из станций метро.
Как сообщает паблик dtp.kiev.ua в Instagram, инцидент произошел на станции метро Выдубичи.
"Человек упал на рельсы. Достали, подняли, вызвали скорую. Берегите жизнь!" - говорится в подписи к видео.
На опубликованных кадрах с места событий видно, что на помощь мужчине бросились неравнодушные пассажиры и сотрудники правоохранительных органов.
Одежда пострадавшего была в крови, а сам он, судя по всему, находился без сознания.
В полиции пока не прокомментировали инцидент. О состоянии пострадавшего ничего не известно.
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