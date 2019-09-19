В метро Киева произошло опасное ЧП с мужчиной: видео

19 сентября в Киеве произошло очередное чрезвычайное происшествие: здесь мужчина по неизвестным причинам упал на рельсы на одной из станций метро.

Как сообщает паблик dtp.kiev.ua в Instagram, инцидент произошел на станции метро Выдубичи.

"Человек упал на рельсы. Достали, подняли, вызвали скорую. Берегите жизнь!" - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах с места событий видно, что на помощь мужчине бросились неравнодушные пассажиры и сотрудники правоохранительных органов.

Одежда пострадавшего была в крови, а сам он, судя по всему, находился без сознания.

В полиции пока не прокомментировали инцидент. О состоянии пострадавшего ничего не известно.

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