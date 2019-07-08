​В России шаман распознал в Путине темного демона: стране грозит пламя

Шаман из Якутии (РФ) Александр Габышев уже 4 месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен "изгнать" российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам шамана, он идет восстанавливать равновесие и гармонию в России, и ведет за собой мир.

"А здесь нет, равновесие нарушено. Поэтому и появляется шаман-воин, чтобы восстановить гармонию. Я сейчас иду и благодаря современным технологиям всем о себе, своих идеях рассказываю. Мы ведём борьбу. Новый мир наступит, он уже идёт моей поступью. Там старый (показывает вперёд), а там новый (обернулся назад). Так я и иду, новый мир несу за собой. После этих перемен все страны захотят как мы жить", - рассказывает ведун.

Габышев предсказал великие перемены в России. По его словам "вспыхнет пламя" (восстания, - ред.).

"Всё с Читы (административный центр Забайкальского края и Читинского района) начнётся. На народном собрании будут произнесены магические слова. Пламя вспыхнет в Чите - здесь сердце России сейчас. И пойдёт в Бурятию. Потом Иркутск вспыхнет, Красноярск, Новосибирск и так дальше. Но зависит многое от самих читинцев, вся Россия на них надеется. Если подведёте, Россия уже не встанет. Я-то пойду, даже если не получится собрание. Буду идти дальше, как мотылёк на пламя, пока не сгорю, - Бог велит", - напророчил шаман.

Как сообщал "Апостроф", известный российский блогер Рустем Адагамов озвучил опасный прогноз по президентству нынешнего российского главы Владимира Путина.