RU  UA  EN

понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июля

01:23
​В России шаман распознал в Путине темного демона: стране грозит пламя
00:56
Бразилия стала победителем Кубка Америки: видеообзор
00:41
Голос. Діти-5: кто победил в суперфинале
00:16
​На Донбассе запаниковали из-за предательства России

7 июля

23:59
Авто слетело в водохранилище: в Харькове произошло опасное ЧП, видео
23:38
Пир во время войны: в Украине разгорелся скандал из-за телемоста с пропагандистами Путина
23:15
Известная спортсменка угодила в секс-курьез на престижном турнире: видео
23:14
С трудом держался на ногах: всплыли неожиданные подробности похищения соратника Гиркина
23:07
На скорости влетел в авто с ребенком: на Одесской трассе произошло жуткое ДТП, фото
22:59
На грузинском телевидении жестко унизили Путина: опубликовано видео
22:35
У США нет уверенности: генерал указал на серьезную проблему с поставкой летального оружия Украине
22:26
Грозы и 8 градусов тепла: синоптики огорчили украинцев прогнозом на неделю
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В России шаман распознал в Путине темного демона: стране грозит пламя

понедельник, 08 июля 2019, 01:23
переглянути новину українською

Шаман из Якутии (РФ) Александр Габышев уже 4 месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен "изгнать" российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам шамана, он идет восстанавливать равновесие и гармонию в России, и ведет за собой мир.

"А здесь нет, равновесие нарушено. Поэтому и появляется шаман-воин, чтобы восстановить гармонию. Я сейчас иду и благодаря современным технологиям всем о себе, своих идеях рассказываю. Мы ведём борьбу. Новый мир наступит, он уже идёт моей поступью. Там старый (показывает вперёд), а там новый (обернулся назад). Так я и иду, новый мир несу за собой. После этих перемен все страны захотят как мы жить", - рассказывает ведун.

Габышев предсказал великие перемены в России. По его словам "вспыхнет пламя" (восстания, - ред.).

"Всё с Читы (административный центр Забайкальского края и Читинского района) начнётся. На народном собрании будут произнесены магические слова. Пламя вспыхнет в Чите - здесь сердце России сейчас. И пойдёт в Бурятию. Потом Иркутск вспыхнет, Красноярск, Новосибирск и так дальше. Но зависит многое от самих читинцев, вся Россия на них надеется. Если подведёте, Россия уже не встанет. Я-то пойду, даже если не получится собрание. Буду идти дальше, как мотылёк на пламя, пока не сгорю, - Бог велит", - напророчил шаман.

Как сообщал "Апостроф", известный российский блогер Рустем Адагамов озвучил опасный прогноз по президентству нынешнего российского главы Владимира Путина.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Провал с наркотиками: кого принесет в жертву Путин

Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с про­европейской силой

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: