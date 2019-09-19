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В захваченном Луганске прогремел мощный взрыв: подробности и фото

четверг, 19 сентября 2019, 10:18
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В ночь на 19 сентября в оккупированном боевиками Луганске прогремел мощный взрыв.

Как пишут в социальных сетях местные жители, здесь произошла попытка взрыва моста.

В свою очередь российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на сепаратистов сообщает, что сам мост в результате инцидента не разрушился.

В сети люди пишут, что инцидент произошел в районе моста на Лесоторговом. Сейчас движение по нему перекрыто.

По разным данным от очевидцев, взрыв прогремел около полуночи. На место прибыли сотрудники так называемой полиции "ЛНР".

Никаких других подробностей инцидента пока нет. Руководство боевиков также не комментирует ситуацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что повышение российскими оккупационными администрациями коммунальных поборов в отдельных районах Донецкой области привело к массовому обнищанию населения.

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