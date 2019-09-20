Боевики устроили масштабные обстрелы украинских военных на Донбассе

За сутки 19 сентября и в ночь на 20 сентября боевики российско-оккупационных войск устроили 14 обстрелов позиций украинских защитников на Донбассе.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

Как стало известно, 19 сентября боевиками было осуществлено 13 обстрелов с использованием запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также боевики били по позициям украинских военных из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Под обстрелы попали районы ответственности ОТГ "Восток": вблизи Николаевки, Богдановки, Водяного, Новотроицкого и Новомихайловки.

Также были нанесены удары по районам ответственности ОТГ "Север": вблизи Золотого, Орехово, Луганского, Майского и Новолуганского.

В ночь на 20 сентября также был осуществлен один обстрел позиций украинских военных вблизи Новолуганского.

К счастью, ни один из украинских защитников не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на Донбассе поймали "знатного" наемника боевиков.