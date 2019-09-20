Под Харьковом авто жены чиновника попало в серьезное ДТП: фото

В четверг, 19 сентября, под Харьковом Mercedes, который принадлежит супруге чиновника местной районной администрации, спровоцировал жесткое ДТП, влетев дом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным полиции, авария произошла 19 сентября около 11:20. 30-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, допустил столкновение с транспортным средством КIА и в дальнейшем въехал в дом.

По данным пабликов Краснограда, где произошла авария, автомобиль Mercedes принадлежит семье председателя районной госадминистрации Евгения Третьякова. За рулем был водитель.

Согласно декларации чиновника, автомобиль Mercedes Benz B Class Electric 2014 выпуска принадлежит его жене - Галине Третьяковой.

Как сообщал "Апостроф", ранее топ-чиновник Нацполиции устроил тройное ДТП в Днепре и сбежал.