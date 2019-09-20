Под Киевом подросток убил отца-алкоголика: подробности и фото

Под Киевом 19-летний парень убил собственного отца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как оказалось, родственники постоянно ссорились. Отец часто выпивал. На фоне этого и возникали постоянные недоразумения.

На этот раз во время словесной перепалки отец ударил сына. Тот упал на землю, взял камень и попал пожилому мужчине в голову. Травма оказалась несовместима с жизнью, он скончался на месте.

Парню грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина убил в подъезде 23-летнюю экс-жену. Преступника разыскивает полиция.

Также полицейские задержали супругов, которых подозревают в убийстве молодого таксиста в Киеве. Они оказались иностранцами, которые незаконно жили под Киевом.