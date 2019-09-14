RU  UA  EN

суббота, 14 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 сентября

16:42
По пивку: появились забавные фото и видео Зеленского и Богдана в Днепре
16:40
"Реал" прервал серию неудач в чемпионате Испании: видеообзор
16:40
В Одессе освобожденных из плена моряков встретили овациями: фото и видео
16:18
Шахтер - Заря: стартовые составы
16:14
Нашли на свалке: в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка
16:09
Масштабный сбой в работе "ПриватБанка": фото, реакция сети и свежие данные
15:40
На свадьбе Собчак засветился спикер Путина: опубликовано фото
15:15
Карпаты - Ворскла: онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины
15:10
Проректор университета в Харькове попала в сепаратистский скандал: опубликовано фото
14:39
Когда стричь волосы в октябре: ищем ответ в лунном календаре 2019 года
14:38
В Украину придут две волны похолодания и новые дожди: прогноз до конца сентября
14:37
Забавная "анатомия": в соцсетях делятся впечатляющими фото в рамках нового TetrisChallenge
Все новости

В Киеве мужчина убил в подъезде 23-летнюю экс-жену: опубликованы фото и видео

суббота, 14 сентября 2019, 09:15
переглянути новину українською
Фото: Информатор

В пятницу, 13 сентября, в Киеве в одном из подъездов дома убили 23-летнюю девушку.

Об этом сообщает Информатор.

От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи. А злоумышленник сбежал.

По словам бабушки погибшей, девушка несколько лет встречалась, а впоследствии и расписалась с азербайджанцем. Она была с ним в браке полгода, после чего пара решила развестись, но больше по инициативе жены. Мужчина был против и начал преследовать ее. Кроме того, когда они были в отношениях, девушка ни единожды приходила к маме и бабушке с синяками.

Убийство девушки в Киеве
1 / 1
Убийство девушки в Киеве
1 / 1
Убийство девушки в Киеве
1 / 1
Убийство девушки в Киеве
1 / 1

Тем вечером девушка возвращалась домой, где жила с родителями. По словам соседей, когда она подбегала к подъезду, за ней гнался мужчина, они кричали. Девушка пыталась быстро попасть в подъезд, но бывший возлюбленный забежал за ней. Сначала он просто размахивал ножом, а погибшая пыталась укрыться от ударов сумкой, а потом мужчина ударил ее в грудь и она упала.

На крики выбежали соседи и семья погибшей. Но злоумышленник сбежал в неизвестном направлении. На данный момент его разыскивает полиция.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло жестокое убийство из-за девушки.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: