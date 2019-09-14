В Киеве мужчина убил в подъезде 23-летнюю экс-жену: опубликованы фото и видео

В пятницу, 13 сентября, в Киеве в одном из подъездов дома убили 23-летнюю девушку.

Об этом сообщает Информатор.

От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи. А злоумышленник сбежал.

По словам бабушки погибшей, девушка несколько лет встречалась, а впоследствии и расписалась с азербайджанцем. Она была с ним в браке полгода, после чего пара решила развестись, но больше по инициативе жены. Мужчина был против и начал преследовать ее. Кроме того, когда они были в отношениях, девушка ни единожды приходила к маме и бабушке с синяками.

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Тем вечером девушка возвращалась домой, где жила с родителями. По словам соседей, когда она подбегала к подъезду, за ней гнался мужчина, они кричали. Девушка пыталась быстро попасть в подъезд, но бывший возлюбленный забежал за ней. Сначала он просто размахивал ножом, а погибшая пыталась укрыться от ударов сумкой, а потом мужчина ударил ее в грудь и она упала.

На крики выбежали соседи и семья погибшей. Но злоумышленник сбежал в неизвестном направлении. На данный момент его разыскивает полиция.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло жестокое убийство из-за девушки.