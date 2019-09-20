Стало известно о смерти боевика ЛНР, который грозился "дойти до Львова"

Известный боевик так называемой ЛНР, соратник "казачьего атамана" Николая Козицына, Олег Сперелуп по кличке "Боцман" умер от остановки сердца 18 сентября.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

Блогер опубликовал скриншоты страниц в социальных сетях, на которых родственники Сперелупа пишут о его смерти.

Олега Сперелупа в 2014 году называли одним из лидеров "Казачьей гвардии", незаконных вооруженных формирований, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе. В своем интервью одному из российских изданий, отвечая на вопрос о целях войны, боевик обещал "дойти до Львова" и убивать мирных украинцев.

"Нет-нет, мы до Львова дойдем. Это наш реальный настрой. Мне приходилось бывать во многих местах нашего Донбасса, где идут боевые действия. Я видел и кровь мирных жителей, и разрушенные дома, и многое другое. Я бывал на западе Украины, видел, как они живут, и готов признать, что свою жизнь они устроили культурнее нас, это так. Но это не люди. Фашисты отдыхают. Не признаю я это все. Они стреляют по нашим городам, будет время, мы будем стрелять по их домам", – говорил Сперелуп.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 сентября в Мариуполе в квартире нашли расстрелянным боевика Романа Джумаева.