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Стало известно о смерти боевика ЛНР, который грозился "дойти до Львова"

пятница, 20 сентября 2019, 20:55
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Известный боевик так называемой ЛНР, соратник "казачьего атамана" Николая Козицына, Олег Сперелуп по кличке "Боцман" умер от остановки сердца 18 сентября.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

Блогер опубликовал скриншоты страниц в социальных сетях, на которых родственники Сперелупа пишут о его смерти.

Олега Сперелупа в 2014 году называли одним из лидеров "Казачьей гвардии", незаконных вооруженных формирований, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе. В своем интервью одному из российских изданий, отвечая на вопрос о целях войны, боевик обещал "дойти до Львова" и убивать мирных украинцев.

"Нет-нет, мы до Львова дойдем. Это наш реальный настрой. Мне приходилось бывать во многих местах нашего Донбасса, где идут боевые действия. Я видел и кровь мирных жителей, и разрушенные дома, и многое другое. Я бывал на западе Украины, видел, как они живут, и готов признать, что свою жизнь они устроили культурнее нас, это так. Но это не люди. Фашисты отдыхают. Не признаю я это все. Они стреляют по нашим городам, будет время, мы будем стрелять по их домам", – говорил Сперелуп.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 сентября в Мариуполе в квартире нашли расстрелянным боевика Романа Джумаева.

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