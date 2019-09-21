Бывший "топ-чиновник" ДНР поступил на службу в ВСУ: в сети разгорелся громкий скандал

Суд принял решение освободить от уголовной ответственности бывшего сотрудника "Министерства труда и социальной политики" так называемой ДНР Владислава Мандровского, который поступил на службу в украинскую армию.

Судя по материалам дела, в ноябре 2014 Мандровский начал работать на боевиков, а в 2018 году его уволили с "должности".

В августе 2019 года сепаратист сдался украинским силовикам и ему предъявили подозрения по статье "участие в террористической организации".

По просьбе прокуратуры его освободили от ответственности, так как он дал показания о деятельности в составе ДНР.

После этого он поступил на срочную службу в ВСУ в воинскую часть №0300.

В сети активно обсуждают возвращение сепаратиста.

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