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В центре Киева произошло серьезное ДТП: фото с места аварии

пятница, 20 сентября 2019, 23:57
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Вечером в пятницу, 20 сентября, в Киеве, неподалеку от Центрального железнодорожного вокзала, произошла дорожная авария с участием двух автомобилей и мотоцикла.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

Как отмечается, ДТП произошло на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.

В результате аварии серьезно пострадал водитель мотоцикла. На опубликованных фото можно увидеть, как ему оказывают помощь.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 20 сентября в центре Киева случилось ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла на пересечении улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара.

Кроме того, вечером 18 сентября на Дарницком мосту в Киеве произошло серьезное ДТП: Lexus врезался в BMW и пока водители ожидали оформления аварии, в них влетел Hyundai.

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