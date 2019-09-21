Жестокое убийство чиновника под Запорожьем: появился рассказ очевидцев, видео

Очевидцы расстрела заместителя председателя Акимовской ОТГ Дмитрия Кириллова услышали лишь несколько выстрелов, настолько молниеносно действовал киллер.

Об этом говорится в сюжете программы Спецкор.

Отметим, утром 18 сентября чиновник вышел на улицу и у крыльца к нему подошел молодой человек. Что-то сказал, а затем раздались выстрелы. Добил жертву убийца контрольным выстрелом. И все это произошло на глазах у многочисленных свидетелей, которые услышали лишь несколько выстрелов.

Киллер расстрелял свою жертву из автомата, а брошенное авто, на котором он скрылся с места убийства, нашли в километре от здания, где произошел расстрел.

Известно, что возможно, автомат, из которого производились выстрелы, уже нашли. Проводится экспертиза.

Подробнее о том, кем был убитый Дмитрий Кириллов и кому он мог перейти дорогу, читайте в материале "Апострофа": Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии.