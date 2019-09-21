В Харькове заметили мужчину со львом на руках: сеть взбудоражило фото

20 сентября по Харькову разгуливал мужчина, на руках у которого был живой львенок.

Об этом сообщает городской паблик "Х*евый Харьков", в котором опубликовали соответствующее фото.

На снимке видно, что на дикое животное хозяин надел ошейник. События происходили на конном рынке.

В сети активно комментируют данную публикацию. Люди в шутку пишут, что мужчина покупал котенка, а в итоге у него вырос лев. Теперь он якобы ходит по рынку и ищет продавца, который обманул его.

Люди интересуются, откуда у мужчины может быть столь редкое дикое животное и с какой целью он приехал на рынок.

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