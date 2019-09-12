На курорте Кирилловка в небе заметили "инопланетян": опубликовано видео

Над морем на Федотовой косе заметили странный светящийся объект. Он был довольно впечатляющего размера и бесшумно двигался в небе.

Очевидцам удалось заснять на видео светящийся шар. Судя по комментариям за кадром, они уверенны, что наблюдали НЛО.

Также странный объект засняли в небе над Марганцем.

Напомним, в июне стало известно, что группа летчиков ВМС США во время полетов у побережья США видели неопознанные летающие объекты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что курортный поселок Кирилловка в Запорожской области продолжает страдать от нашествия медуз, которое в этом году бьет просто все рекорды. Пожалуй, это единственная причина, которая может испортить отдых туристам, ведь со всем остальным на популярном курорте все отлично. Несмотря на завершение лета, здесь остаются десятки тысяч туристов.