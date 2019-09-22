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Жуткое ДТП под Одессой с множеством жертв: в полиции назвали виновника

воскресенье, 22 сентября 2019, 16:17
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Фото: пресс-служба полиции в Одесской области

Смертельное ДТП в Одесской области, в результате которого погибли девять человек, еще двое получили травмы, случилось по вине водителя грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - уточнили правоохранители.

Как передает УНИАН, на данный момент известно, что в реанимации одесской больницы остается одна из пострадавших в этом ДТП.

После стабилизации состояния ей необходимо будет сделать, как минимум, еще две хирургические операции, кроме той, которая была уже сделана во время поступления. Поэтому женщине понадобится донорская кровь.

Помимо этого, еще трое пострадавших - двое пассажиров маршрутки и водитель автоцистерны - находятся в Одесской областной клинической больнице. Пока об их состоянии ничего не известно.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны подробности о жертвах аварии.

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