Жуткое ДТП под Одессой: стали известны подробности о жертвах аварии, видео

Тела погибших в ДТП в Одесской области вывезли спустя несколько часов после аварии.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечают, что в карманах погибших непрерывно звонили телефоны. На место ДТП начали съезжаться люди, которые искали своих близких.

На месте аварии работали следователи. Чтобы достать из салона живых и тела погибших, пришлось привлечь спасателей, которые разрезали металл маршрутки. Четверых пострадавших - троих пассажиров маршрутки и водителя грузовика - забрала скорая. Известно, что двоих пассажиров оперируют, двое находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Причина ДТП устанавливается оперативно-следственными действиями. Подробная информация будет в воскресенье, 22 сентября.

"Сейчас мы работаем над установлением возможности страхового случая и организации материальной помощи семьям погибших и пострадавших. Установлен владелец грузовика - это кировоградская компания", - отметила и.о. Одесской ОГА Светлана Шаталова.

Как сообщал "Апостроф", 20 сентября в Одессе на улице Академика Королева произошла масштабная авария: там автомобиль влетел в толпу протестующих.