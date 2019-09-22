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Сезон окончен: появилось видео с "последним" туристом на пляже в Кирилловке

воскресенье, 22 сентября 2019, 05:12
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В интернете обнародовали свежее видео с пляжа в Кирилловке Запорожской области.

Соответствующий ролик размещен в YouTube.

Как отмечают в сети, на кадрах зафиксирован "последний" турист на пляже, поскольку холодный циклон на Азовском море разогнал всех курортников.

По словам местных жителей, вода в море сейчас холодная для купания - всего 17 градусов, а вот для принятия воздушных и солнечных ванн погода отличная.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Российской Федерацией Крыму на пляжах практически нет туристов - на полуострове заметно похолодало.

Судя по снимкам, на пляжах все еще остаются лежаки, но они пустуют, так как желающих искупаться в море при такой погоде нет.

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