В Запорожье жестоко избили ветерана АТО, который заступился за женщину: фото

В ночь на 19 сентября в Запорожье 32-летнему участнику АТО Николаю Стельмаху во время конфликта в супермаркете АТБ разбили битой голову.

Об этом в социальных сетях сообщают близкие пострадавшего.

Как отмечается, мужчина с тяжелыми травмами головы находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

"Сегодня ночью в 2:30 19.09.19, в АТБ на проспекте напротив танка, двое неизвестных нанесли 4 удара битой по голове моему зятю, после чего скрылись в неизвестном направлении. В синей и оранжевой кепках, с чехлом для биты. Если кто-то видел потасовку или куда-откуда пришли эти двое, пожалуйста, сообщите в личку либо по номеру 0662245126. Важна любая информация! Вплоть до описания! У парня открытая черепно-мозговая травма (разбит череп, задет мозг). В данный момент он в коме — врачи борются за его жизнь. А ему всего лишь 32 года", – пишет Маргарита Коленова.

По сообщению полиции, Николай заступился за сотрудницу супермаркета. Из-за этого между ним и 27-летним, ранее судимым жителем Запорожья, произошла драка. Нападавший на Николая Стельмаха задержан полицией, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", двое парней в Запорожье избили солдата Нацгвардии и выпустили ему в спину несколько резиновых пуль "из хулиганских побуждений".