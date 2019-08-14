В Киеве появился извращенец-педофил: мать 9-летней девочки описала преступника

В Киеве появился извращенец, который пристает к малолетним детям и показывает им свой половой орган.

Об этом паблику "Киев Оперативный" рассказала женщина, дети которой столкнулись с данным мужчиной. При этом она попросила не публиковать ее имя.

"Ищу свидетелей сегодняшнего происшествия. Моя мама возвращалась с моими детьми троллейбусом №30. Примерно на Северном (Московском) мосту к моему ребенку 9 лет (девочка) подошел мужчина лет 50. Он был одет в рубашку в бело-красную клетку и синие джинсы. Внешность не наша. Стал возле ребенка, достал свой половой орган и кончил ребенку на ноги", - рассказала женщина.

По ее словам, ребенок сильно испугался и не смог позвать бабушку, которая сидела впереди. После этого извращенец выскочил из троллейбуса на остановке Ватутина.

"Заявление в полицию написано, вещи ребенка изъяты. Ищу свидетелей. Возможно кто-то сможет описать этого черта. Для меня главная задача - восстановить психику моей девочки и не допустить, чтобы это произошло ещё с кем то", - добавила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в интернете обнародовали фото мужчины, который, вероятно, изнасиловал и ограбил девушку в Киеве, притворившись таксистом.