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Им все можно: Порошенко возмутил сеть хамством на дороге, видео

понедельник, 23 сентября 2019, 19:18
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Народного депутата и экс-президента Украины Петра Порошенко поймали на нарушении правил дорожного движения: он перешел дорогу в правительственном квартале на красный свет.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "ЗупиниЛося".

На записи можно увидеть как бывший президент выходит из припаркованного автомобиля и сразу же, не глядя, идет через дорогу. Автор видео кричит Порошенко вслед, что тот нарушил правила и прошел на красный сигнал светофора. Украинское законодательство предусматривает за соответствующее правонарушение штраф в размере 51 грн.

В комментариях мнения по поводу тяжести правонарушения Порошенко разделились.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Печерский райсуд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", который связывают с Петром Порошенко.

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