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На Донбассе подорвался на мине друг писателя-террориста Прилепина: фото

понедельник, 23 сентября 2019, 17:01
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В понедельник, 23 сентября, на Донбассе на мине подорвался друг российского писателя и бывшего советника ликвидированного главы так называемой ДНР Захара Прилепина Эрван Кастель.

Об этом писатель-боевик написал на своей странице в Twitter, опубликовав фото своего товарища.

"Сегодня (23 сентября, - прим. ред.), во время выполнения задания на линии разграничения, мой товарищ, служивший в нашем полку, доброволец из Франции Эрван Кастель подорвался на мине. Сейчас он находится в одном из госпиталей ДНР (так называемой, - прим. ред.), состояние крайне тяжелое", - написал он.

"Фсем шампанского!" – прокомментировал новость блогер под ником Фашик Донецкий в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", ранее Прилепин похвастался массовыми убийствами украинцев на Донбассе.

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