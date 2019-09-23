На Донбассе убили боевика ДНР с позывным "Хорт": фото свежего "груза 200"

Стало известно о ликвидации на Донбассе боевика Алексея Романченко с позывным "Хорт".

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter, публикуя фото ликвидированного боевика.

"Романченко Алексей Витальевич "Хорт" (Харцызск, 18/08/82)", - говорится в подписи к снимкам.

Известно, что боевик был ликвидирован 16 сентября. Его тело нашли 20 сентября. Ему было 37 лет. Родом он был из Харцызска.

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Как сообщал "Апостроф", ранее новым "грузом 200" на Донбассе стал боевик Константин Карагаев по кличке "Ювелир".

Также на Донбассе ликвидировали командира боевиков по кличке "Лев". Боевик является выходцем из поселка Очеретяное Донецкой области, в 1990-е работал в местной милиции, затем стал руководить аграрным предприятием.