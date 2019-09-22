Самой младшей - всего 18: названы имена всех жертв жуткого ДТП под Одессой

Стали известны фамилии людей, погибших в жутком ДТП под Одессой в субботу, 21 сентября. Данные большей части из них устанавливаются до сих пор.

Их опубликовали в сообществе "Будни Великодолинского".

Так, самой молодой жертвой оказалась 18-летняя Кристина Саустьян. Остается неустановленной личность одного мужчины, на вид ему 30-35 лет.

Водитель Mercedes-Benz 35-летний Руслан Тагиев из Хмельницкой области, Марк Редькин и Юлия Чепурина, данные которых устанавливаются. 45-летний Сергей Невечеря, 18-летняя Кристина Саустьян, Андрей Щербицкий, 42 года. 30-летняя Ольга Шпинь и Петр Шпинь, 33 года.

Мать одного из погибших рассказала, что ее сын, который ехал в момент ДТП в маршрутке, направлялся в роддом, чтобы впервые увидеть своего ребенка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции назвали виновника аварии под Одессой.

Также стали известны подробности о жертвах аварии.