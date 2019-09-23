Под Киевом произошло страшное ДТП с грузовиком и автобусом: фото и видео с места

В воскресенье, 22 сентября, на въезде в село Бзов Киевской области произошло страшное ДТП с грузовиком и автобусом, в результате которого пострадали три человека.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась между 17:00 и 18:00, столкнулись грузовик Mercedes и междугородний автобус. В результате аварии трасса в сторону Киева оказалась частично перекрыта.

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Отмечается, что водители автобуса утверждают, что грузовик их подрезал, но сын водителя Mercedes уверен, что это автобус "догнал" грузовик и отправил его в кювет. Сам водитель Mercedes аварию не прокомментировал, так как его сразу увезли в больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают все подробности аварии и выясняют, кто же стал виновником ДТП.

Как сообщал "Апостроф", 20 сентября на Одесской трассе возле Ксаверовки (Киевская область) водитель врезался в автобус на скорости 260 км/ч.