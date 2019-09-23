Сняли часы по цене квартиры: в Киеве наглые воры обокрали депутата

В пятницу, 20 сентября, на Крещатике в Киеве, у здания мэрии обокрали депутата Киевсовета от партии "Европейская Солидарность" Георгия Ясинского.

Об этом рассказали источники в правоохранительных органах столицы, передает "Страна".

Так, депутат обратился в полицию и написал заявление, что возле места его работы карманники на улице сняли у него с руки часы марки Breguet и скрылись.

Следует отметить, что Breguet является элитной маркой швейцарских часов. Источники в Киевсовете отметили, что у Ясинского была Breguet Marine Automatic Chronograph - модель часов примерно за 31 тысячу долларов (750 тысяч гривен), то есть стоимостью однокомнатной квартиры в спальном районе Киева. Отмечается, что часы были в корпусе из 18-каратного розового золота. Благодаря специальному покрытию они позволяют видеть стрелки в темноте, также в модели присутствует золотой циферблат с черным родиевым слоем. Застежка на часах также выполнена из золота.

Пострадавший вследствие кражи Георгий Ясинский с мая 2014 был депутатом Киевсовета, секретарем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

В полиции по факту кражи открыли производство по ч.5 ст.185 УК Украины (кража в особо крупном размере). Вору грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее на заседании Верховной Рады народный депутат Владимир Кальцев "засветил" часы марки Breguet, которые оцениваются в 3,4 миллионов гривен.