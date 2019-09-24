Летела на людей: в Одессе произошло жуткое ЧП на аттракционе, видео

Во вторник, 24 сентября, в одесском парке Аркадия с аттракциона упала кабина, пострадавших вследствие происшествия не оказалось.

Об этом рассказали в сообществе "Подслушано Одесса", со ссылкой на очевидцев.

"На Аркадийской Аллее упала кабина с Бомбера, проверяли перед запуском. Кабина могла вылететь на людей, которые гуляли по Аллее, но все обошлось", - отметили в сообществе.

Также было опубликовано видео с упавшей конструкцией, видно, что она отлетела от самого аттракциона на несколько метров и могла попасть в толпу людей, если бы в парке было много посетителей.

Местные журналисты попытались связаться с собственниками парка аттракционов, однако указанные контакты фирмы оказались недействительными.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве родители маленького ребенка устроили для него смертельно опасный аттракцион, не позаботившись о его безопасной перевозке в автокресле.