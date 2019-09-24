RU  UA  EN

вторник, 24 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 сентября

14:50
Светличная и Стефанчук открыли в Харькове международный юридический форум
14:44
В Киеве пройдет форум "Украина - Венгрия: на пути к пониманию"
14:39
Снятие санкций с Януковича: суд ЕС сделал важное уточнение
14:28
В России ученик готовил оружие и взрывчатку для массовой бойни в школе: фото
14:24
​Власти предложили фиксированную цену за растаможку "евроблях"
14:23
Яичный юбилей: в сети напомнили видео знаменитого "покушения" на Януковича
14:18
Marvel превратил Анджелину Джоли в блондинку: появились первые фото со съемок
14:10
В Одессе простились с 17-летним парнем, погибшим в страшном ДТП: фото и видео
13:59
Шапито добралось до разведки: сети разгневали данные о назначении мужа сотрудницы "Квартала 95"
13:55
Украинский певец попал в список самых красивых людей мира: в нем также Кит Харингтон и Брэд Питт
13:49
Россия включила в список на обмен террористов, убивших подростков в Харькове: фото
13:39
Летела на людей: в Одессе произошло жуткое ЧП на аттракционе, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Летела на людей: в Одессе произошло жуткое ЧП на аттракционе, видео

вторник, 24 сентября 2019, 13:39
переглянути новину українською

Во вторник, 24 сентября, в одесском парке Аркадия с аттракциона упала кабина, пострадавших вследствие происшествия не оказалось.

Об этом рассказали в сообществе "Подслушано Одесса", со ссылкой на очевидцев.

"На Аркадийской Аллее упала кабина с Бомбера, проверяли перед запуском. Кабина могла вылететь на людей, которые гуляли по Аллее, но все обошлось", - отметили в сообществе.

Также было опубликовано видео с упавшей конструкцией, видно, что она отлетела от самого аттракциона на несколько метров и могла попасть в толпу людей, если бы в парке было много посетителей.

Местные журналисты попытались связаться с собственниками парка аттракционов, однако указанные контакты фирмы оказались недействительными.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве родители маленького ребенка устроили для него смертельно опасный аттракцион, не позаботившись о его безопасной перевозке в автокресле.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: