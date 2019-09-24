Сезон продолжается? На пляже в Кирилловке снова появились туристы, фото

В понедельник, 23 сентября, когда в Украину пришло небольшое потепление, в курортной Кирилловке Запорожской области на пляже снова появились туристы.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

По данным издания, несмотря на то, что столбик термометра днем едва поднимается до 20 градусов, а вода в открытых водоемах остыла до +17, это не мешает отдыхающим.

На побережье вновь появились люди - туристы загорают под солнцем и дышат морским воздухом, но желающих искупаться немного.

В то же время центры развлечений и аквапарк в поселке опустели полностью.

Как сообщал "Апостроф", на пляжах популярных курортов в оккупированном Крыму практически нет туристов, несмотря на продолжение бархатного сезона и сравнительно теплую погоду.