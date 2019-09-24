В Днепре лихач на скорости 200 км/ч попал в смертельное ДТП: фото и видео момента аварии

В понедельник, 23 сентября, в Днепре водитель авто на скорости 200 км/ч врезался в фонарный столб и погиб.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла около 23:05 на левом берегу на съезде с Кайдакского моста. По словам полиции, машина марки Chevrolet Evanda ехала по мосту в направлении левого берега. Не доезжая до перекрестка с улицей Высоцкого, автомобиль влетел в фонарный столб. От удара транспортное средство буквально разорвало на две части.

"Водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть. В машине также находился пассажир, его с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 23 сентября в Киеве Volkswagen устроил серьезную аварию с участием автомобиля скорой помощи.