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В Днепре лихач на скорости 200 км/ч попал в смертельное ДТП: фото и видео момента аварии

вторник, 24 сентября 2019, 09:55
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В понедельник, 23 сентября, в Днепре водитель авто на скорости 200 км/ч врезался в фонарный столб и погиб.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия произошла около 23:05 на левом берегу на съезде с Кайдакского моста. По словам полиции, машина марки Chevrolet Evanda ехала по мосту в направлении левого берега. Не доезжая до перекрестка с улицей Высоцкого, автомобиль влетел в фонарный столб. От удара транспортное средство буквально разорвало на две части.

"Водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть. В машине также находился пассажир, его с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 23 сентября в Киеве Volkswagen устроил серьезную аварию с участием автомобиля скорой помощи.

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