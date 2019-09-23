Огонь поднимался в небо: появились новые фото и видео "адского" пожара в Киеве

Вечером 22 сентября в Деснянском районе Киева загорелись автоцистерны с бензином.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Инцидент произошел по адресу улица Вискозная, 3 на территории автостоянки. Там загорелись 9 автомобилей, которые перевозили бензин. Из-за этого горючее разлилось на 500 квадратных метров.

В ведомстве предупредили, что вследствие масштабного пожара было возможно задымление Деснянского и Дарницкого районов.

К ликвидации возгорания привлекли 75 человек личного состава и 15 единиц техники ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве и отделения спасателей КАРС "Киевская служба спасения".

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