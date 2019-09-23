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Место огненного ЧП в Киеве сняли с дрона: впечатляющее видео

понедельник, 23 сентября 2019, 19:30
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В сети появилось видео с автостоянки в Деснянском районе, которая сгорела в результате масштабного пожара.

Видео опубликовал "Информатор".

Чтобы погасить масштабный пожар на улице Вискозной, 3 пришлось привлечь пожарный поезд, 75 человек личного состава ДержНС Киева и отделение спасателей КАРС "Киевская служба спасения".

Однако, несмотря на оперативные действия спасателей, огонь уничтожил 9 цистерн. Спасти удалось - 12. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", 22 сентября случился пожар на улице Вискозной на Лесном массиве. В частности, пожар произошел в промзоне за Дарницкой ТЭЦ.

Из-за ЧП часть близлежащих улиц были перекрыты, а свидетели инцидента слышали мощные взрывы.


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