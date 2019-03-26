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Полякам, которые избили украинца, грозит крупный срок

вторник, 26 марта 2019, 00:04

В Польше будут судить двух мужчин, которые жестоко избили 20-летнего студента из Украины.

Об этом сообщает "Польськое радио".

Местных жителей 28 и 33 лет в избиении студента обвинила прокуратура в Гданьске и направила обвинительный акт по этому делу в Окружной суд.

Мужчин подозревают в избиении студента, которое произошло еще в декабре в скоростном поезде. Один мужчина начал снимать студента на камеру мобильного телефона, после чего он попросил прекратить это.

Такая просьба вызвала у поляков агрессию. Они напали на парня и начали его бить по всему телу руками, ногами и даже бутылкой с алкоголем. Вследствие этого у студента была травмирована голова и грудная клетка.

После нападения мужчины скрылись с поезда, но впоследствии их удалось задержать. Известно, что подозреваемые ранее уже отбывали наказание за подобные преступления. В содеянном они признались, теперь им грозит до 7 с половиной лет за решеткой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в польском Кракове погиб гражданин Украины во время строительных работ возле королевского замка Вавель.

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