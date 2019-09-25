Жуткое ЧП с украинцем в Польше: появились данные о пострадавшем и новые детали трагедии

18-летний украинец, на которого упал самоубийца в Варшаве (Польша) с высоты 18 этажа, находится в очень тяжелом состоянии, а сам самоубийца скончался на месте.

Об этом сообщает Укринформ.

В Варшаву уже приехала из Херсона мать парня. Академия финансов и бизнеса Vistula, в которой учится украинец, выделила ей комнату в общежитии, чтобы она могла быть рядом с сыном.

Известно, что в тот вечер, 22 сентября, компания молодых людей, среди которых был студент из Украины, зашла покушать в заведение быстрого питания в центре города.

18-летний украинец в какой-то момент сел на скамейку на улице, и прямо на него упал самоубийца.

Отметим, что изначально на лавке сидели двое молодых людей. Но второй встал со скамейки за несколько минут до трагедии.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли страшные детали самоубийства мальчика из Украины в Китае.