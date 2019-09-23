Ребенка били и душили: всплыли страшные детали самоубийства мальчика из Украины в Китае

Накануне самоубийства 13-летнего украинца в Китае Ивана Лю, учитель бил его, толкал и даже душил.

Об этом сообщает Страна.

Учитель Чжан Сяо Цюнь, как рассказала мама школьника, постоянно бил и толкал подростка, мог выбить из-под него стул, а полгода назад душил мальчика. После этого инцидента родители сняли побои, и директор пообещал защитить мальчика и перевести его в другой класс, но так этого и не сделал.

В начале нового учебного года конфликт с Чжаном обострился, в результате все закончилось трагически. При этом, учитель, который довел ребенка до самоубийства, продолжает работать в школе.

В тоже время, в этой школе плохо обращались не только с погибшим мальчиком. Так, в прошлом году девочка из параллельного класса таким же образом пыталась покончить жизнь самоубийством. Она выпрыгнула из окна школы, где учился погибший. И также не было проведено никакого расследования.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в селе Богачевка, Николаевской области, 11-летний ребенок обнаружил на чердаке собственного дома повесившихся родителей.