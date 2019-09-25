Офицер ВСУ показал видео мощного взрыва у боевиков на складе боеприпасов в Донецке

В оккупированном боевиками Донецке произошел мощный взрыв, по информации украинских военнослужащих, там взорвался склад с российскими боеприпасами.

Об этом рассказал у себя на канале в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

"У ватрушек неожиданно рванул склад боеприпасов в оккупированном Донецке", - написал он.

Также он опубликовал видео, на котором местный житель экспрессивно комментирует взрыв. По словам очевидца, осколки от боеприпасов падали на жилые дома. При этом он сам не особо беспокоится о своей безопасности, поскольку слышно, что он пьет чай и перекусывает во время взрыва.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад в сети появилось феерическое видео, как полыхает, взорванный бойцами ВСУ, склад боеприпасов боевиков на Донбассе.