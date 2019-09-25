Превратили в помойку: сеть ужаснуло свежее видео из Крыма

В Симферополе (оккупированный Российской Федерацией Крым) в отдельных районах сложилась критическая ситуация с мусором - его не вывозят.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

"Крым при оккупантах уже помойка. При Украине такого никогда не было. Симферополь, 24.09. В принципе как на РФ, везде помойки и люди в них", - говорится в подписи.

Крым при оккупантах уже помойка. При Украине такого никогда не было. Симферополь, 24.09. В принципе как на рф, везде помойки и люди в них) pic.twitter.com/pJLZCmtcc6 — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_ (@herooftheday10) 24 сентября 2019 г.

Ролик бурно комментируют в сети.

"Пришла стабильность. У нас стабильно все хр*ново. За это вам спасибо, Вова!", "Ничего удивительного, вся Россия - помойка", "В Украине уже давно современные пластиковые контейнеры, а в этом ватном зверинце еще совковые, стальные у**ища, которые весят под триста килограмм", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее на оккупированный Крым обрушился мощный шторм, шесть людей погибли.