Я "Бук" прятал: найдено "говорящее" видео с похищенным ВСУ соратником Гиркина

Экс-начальник ПВО так называемой ДНР Владимир Цемах признался, что сам прятал установку "Бук", из которой боевики на Донбассе подбили малазийский лайнер MH17.

Об этом написал в Twitterблогер и журналист Денис Казанский, ссылаясь на видео с откровениями Цемаха о катастрофе Boeing, которое недавно было опубликовано в сети.

"Командир ПВО боевиков ДНР в Снежном Владимир Цемах, которого на днях похитили в ОРДЛО украинские спецслужбы, отличался неуместной болтливостью. В 2015 году он сам хвастался на камеру, как забирал и прятал тот самый "Бук". Само слово "бук" запикали, но по губам читается легко", - написал он.

Командир ПВО боевиков ДНР в Снежном Владимир Цемах, которого на днях похитили в ОРДЛО украинские спецслужбы, отличался неуместной болтливостью. В 2015 году он сам хвастался на камеру, как забирал и прятал тот самый "Бук". Само слово "бук" запикали, но по губам читается легко pic.twitter.com/Mp7pdP6wzF — Денис Казанський (@den_kazansky) 6 июля 2019 г.

В сети тут же стали комментировать кадры, отметив цинизм Цемаха.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности о похищенном соратнике Гиркина Владимире Цемахе, который ввозил технику из России на территорию оккупированного Донбасса.