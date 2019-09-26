RU  UA  EN

четверг, 26 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 сентября

12:34
Ястремская - Квитова: онлайн видео трансляция матча
12:34
В Норвегии загорелся и утонул российский корабль: фото масштабного пожара
12:20
Завацкая разбила россиянку в четвертьфинале престижного турнира: видео
12:19
​Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс
12:15
Как живут украинские патриоты в оккупации на Донбассе: в сети поделились трогательной историей
12:12
Политик пригрозил блогеру судом за мемы с его лицом: теперь их в сети стало еще больше
12:09
Мать и 6-летняя дочь погибли на месте: опубликованы фото страшной аварии на трассе Киев-Харьков
12:00
Погода будет на все вкусы: синоптик дала прогноз на пятницу и выходные
11:52
В сети всплыло скандальное интервью Дженнифер Лопес: в нем она критикует известных коллег
11:45
Во Львове строительный кран рухнул на торговый центр: опубликованы жуткие фото
11:40
Спасатели вырезали людей из машин: опубликовано фото смертельного лобового ДТП под Киевом
11:38
Война между Украиной и Россией: у Путина дали четкий ответ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мать и 6-летняя дочь погибли на месте: опубликованы фото страшной аварии на трассе Киев-Харьков

четверг, 26 сентября 2019, 12:09
переглянути новину українською

В районе Славянска Донецкой области произошло жуткое ДТП: здесь столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли трое людей.

Как пишет пресс-служба Национальной полиции Донецкой области, в числе погибших шестилетняя девочка. Также в аварии не стало ее матери. Они были родом из Славянска.

Авария произошла на выезде в Харьковскую область на автодороге Киев-Харьков-Довжанский. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате ДТП травмы получили две женщины-пассажира автомобиля Toyota. Водитель Hyundai погиб. Именно в его автомобиле находились мать с ребенком.

В полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Ранее "Апостроф" сообщал, что опубликовано фото смертельного лобового ДТП под Киевом.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: