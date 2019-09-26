Мать и 6-летняя дочь погибли на месте: опубликованы фото страшной аварии на трассе Киев-Харьков

В районе Славянска Донецкой области произошло жуткое ДТП: здесь столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли трое людей.

Как пишет пресс-служба Национальной полиции Донецкой области, в числе погибших шестилетняя девочка. Также в аварии не стало ее матери. Они были родом из Славянска.

Авария произошла на выезде в Харьковскую область на автодороге Киев-Харьков-Довжанский. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате ДТП травмы получили две женщины-пассажира автомобиля Toyota. Водитель Hyundai погиб. Именно в его автомобиле находились мать с ребенком.

В полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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