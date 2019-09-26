Спасатели вырезали людей из машин: опубликовано фото смертельного лобового ДТП под Киевом

Из-за лобового столкновения двух автомобилей на трассе Белая Церковь - Узин один человек погиб, второй госпитализирован.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Согласно данным Аварийно-спасательного отряда специального назначения, на трассе Белая-Церковь - Узин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes Benz Vito и грузовика DAF.

Спасатели с помощью механизированного инструмента вырезали пострадавшего из-под обломков искореженного автомобиля и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Также было проведено деблокирование тела погибшего. Фельдшер-спасатель оказал медицинскую помощь родным погибшего.

Как сообщал "Апостроф", 22 сентября в Житомирской области произошло жуткое ДТП с маршруткой и грузовиком, в результате которого 9 человек погибли, 10 получили травмы. Позже в сети опубликовали новые фото с места ДТП.