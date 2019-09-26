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На трассе Киев - Одесса произошло серьезное ДТП з грузовиком и пассажирским автобусом: фото

четверг, 26 сентября 2019, 19:54
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В четверг, 26 сентября, на трассе Киев - Одесса столкнулись автобус с грузовиком.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла около 15:00 на границе между Киевской и Черкасской областями. В результате аварии пострадал водитель автобуса, которого зажало в передней части салона за рулем. Потерпевшего, применив инженерно-спасательное оборудование, освободили спасатели, а потом передали его в руки врачей.

Отмечают, что на время ДТП в салоне автобуса, который выполнял рейс по маршруту Киев - Одесса, находились 38 пассажиров, среди которых были и 4 паломников, направлявшихся в Умань на празднование Рош Ха-Шана. Никто из пассажиров в результате происшествия не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", поздним вечером в Днепровском районе Киева на улице Братиславской произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

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