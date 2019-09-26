Настоящий апокалипсис: на Канаду обрушился "адский" ливень с градом и молниями, видео

На днях Канаду потрясла серьезная непогода, которая сопровождалась крупным градом и обильными ливнями.

Жители одного из канадских городов опубликовали в социальных сетях кадры происходящего здесь.

Складывается впечатление, что в ролике показана сцена одного из фильмов ужасов. Град с огромной силой бьется в стекло, а деревья едва не падают из-за невероятной силы ветра.

Люди за кадром также выражают свое удивление происходящем здесь.

Напомним, что после урагана "Дориан" в штате Флорида небо приобрело невероятно красивый оттенок пурпурного и фиолетового цветов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что утром на пляж Paradise Beach Park (Флорида, США) волна от урагана "Дориан" вымыла на берег пакеты с наркотиками.