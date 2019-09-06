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После урагана "Дориан" в США небо стало необычного цвета: поразительные фото и видео

пятница, 06 сентября 2019, 07:57
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После урагана "Дориан" в штате Флорида небо приобрело невероятно красивый оттенок пурпурного и фиолетового цветов.

В сети активно делятся фотографиями необычного неба. Как известно, мощный ураган миновал штат, но такой цвет неба связывают именно с его проходом мимо.

"Наш маленький кусочек Флориды пережил ураган Дориан, и сегодня вечером мы получили это фиолетовое небо!" – пишут люди в сети.

По словам экспертов, небо стало такого цвета из-за того, что свет солнца особым образом рассеивается через ураганные грозовые облака.

"Это обычный закат, но сейчас низкие облака под ураганом, которые искажают цвета нормального заката, делая его фиолетовым, как будто вы смотрите через фильтр", - пояснили специалисты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что страшное стихийное бедствие накрыло острова Большой Багама и Абако, ураган унес жизни людей.

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