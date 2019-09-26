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В Норвегии загорелся и утонул российский корабль: фото масштабного пожара

четверг, 26 сентября 2019, 12:34
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В порту Тромсе на севере Норвегии загорелся российский траулер с дизельным топливом, позже он затонул.

Об этом сообщил пользователь Twitter "Конопляний Джмелик", ссылаясь на материалы с места событий.

"Русский траулер "Бухта Наездник" из Мурманска горит, пожар неконтролируемый, существует неминуемая опасность взрыва, на борту много аммиака. Встречай Норвегия "русской мир" ... утонул, но на борту около 200 000 литров дизельного топлива", - отметил он.

Также он опубликовал фотографии с места событий, на которых виден пожар, его тушение и последующее затопление корабля.

Российские СМИ указали, что местная полиция сумела эвакуировать команду с борта траулера. Было отмечено сильное задымление в районе бухты, из-за чего пришлось вывозить людей из ближайших жилых зданий.

Как сообщал "Апостроф", в конце июля СБУ задержала российский танкер, который принимал участие в ноябре 2018 года в блокировании украинских военных кораблей в Керченском проливе.

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