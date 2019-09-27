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Было всего 24: стало известно о внезапной смерти украинского бойца с Донбасса

пятница, 27 сентября 2019, 17:30
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Стало известно о смерти 24-летнего украинского военнослужащего, который воевал на Донбассе, Владимира Моргуна.

Об этом сообщила 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада в Facebook.

"Ему было всего 24 ... Володя. Самый добрый человек. Он не видел еще жизни, но видел войну. Он очень скромный был. Тихий. Надежный. Без выебонов и претензий. Вчера (26 сентября, - прим. ред.) его сердце остановилось. К сожалению. К большому *лять увы! Так не должно быть. Это несправедливо!" – добавила волонтер Танита Армин в Facebook.

Смерть 24-летнего Владимира Моргуна
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Смерть 24-летнего Владимира Моргуна
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Смерть 24-летнего Владимира Моргуна
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Смерть 24-летнего Владимира Моргуна
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В комментариях написали, что молодой парень умер во сне.

В сети стали комментировать вопиющий инцидент.

Как сообщал "Апостроф", это не первый случай смерти молодого военнослужащего во сне. Так, 31 марта, в свой день рождения, во сне умер военный ВСУ Дмитрий Кравченко с позывным "Пальчик".

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