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На Донбассе внезапно умер украинский военный: названа фамилия

пятница, 27 сентября 2019, 13:27
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В Мариуполе внезапно скончался 50-летний пограничник Юрий Гупаленко. Сердце военного остановилось 25 сентября.

Как пишут местные СМИ, пограничника похоронили 27 сентября в Смеле Черкасской области. Он умер в результате острой сердечной недостаточности в городе Мариуполь Донецкой области.

Как рассказал областной военный комиссар Евгений Курбет, тело пограничника было доставлено в родной город в ночь на 27 сентября.

Курбет добавил, что Гупаленко был призван на военную службу в 2015 году.

У умершего осталась жена и двое сыновей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в городе Хмельник Винницкой области попрощались со старшим солдатом ВСУ Андреем Сторожуком, который погиб под Марьинкой Донецкой области 24 сентября.

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