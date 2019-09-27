На Донбассе внезапно умер украинский военный: названа фамилия

В Мариуполе внезапно скончался 50-летний пограничник Юрий Гупаленко. Сердце военного остановилось 25 сентября.

Как пишут местные СМИ, пограничника похоронили 27 сентября в Смеле Черкасской области. Он умер в результате острой сердечной недостаточности в городе Мариуполь Донецкой области.

Как рассказал областной военный комиссар Евгений Курбет, тело пограничника было доставлено в родной город в ночь на 27 сентября.

Курбет добавил, что Гупаленко был призван на военную службу в 2015 году.

У умершего осталась жена и двое сыновей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в городе Хмельник Винницкой области попрощались со старшим солдатом ВСУ Андреем Сторожуком, который погиб под Марьинкой Донецкой области 24 сентября.