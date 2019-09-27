Под Винницей простились с погибшим 27-летним бойцом ВСУ: опубликованы фото

В городе Хмельник Винницкой области попрощались со старшим солдатом ВСУ Андреем Сторожуком, который погиб под Марьинкой Донецкой области 24 сентября.

Прощание состоялось 26 сентября, говорится на сайте Винницкой ОГА.

“Старший солдат Андрей Сторожук 1992 года рождения, погиб во время выполнения боевого задания от выстрела снайпера в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области в зоне проведения ООС. Полученное огнестрельное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в заявлении спикеры ОГА.

У погибшего защитника Украины остался двухлетний сын. Судя по опубликованным снимкам, ребенок тоже присутствовал на прощании с отцом.

Похороны бойца пройдут 27 сентября в селе Педоси Хмельницкого района.

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