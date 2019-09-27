RU  UA  EN

пятница, 27 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 сентября

09:33
Военные Путина запустили сверхзвуковую ракету у границы с США: опубликовано видео
09:32
Под Винницей простились с погибшим 27-летним бойцом ВСУ: опубликованы фото
09:29
​Нацбанк снизил курс гривны: официальный курс
09:17
Где смотреть онлайн Шахтер - Ворскла: расписание трансляций
09:06
Умань, готовься: в Украину массово прибывают хасиды, видео
08:37
Tetris Challenge завоевывает мир: в Украине делятся новыми фото необычного флешмоба
08:05
Мы все для них навоз: Сенцов описал работу репрессивной машины в России
07:42
Воздвижение Креста Господня: что категорически нельзя делать в этот день
07:35
Помощницами "слуг народа" стали танцовщица и участница конкурса "Мисс Украина": фото
07:00
Модные тренды осени: 20 идей стильного маникюра на октябрь
07:00
Квашеная капуста на зиму: простой пошаговый рецепт любимой закуски
06:58
В Кропивницком ветеран АТО жестоко избил велосипедиста: видео и детали конфликта
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Винницей простились с погибшим 27-летним бойцом ВСУ: опубликованы фото

пятница, 27 сентября 2019, 09:32
переглянути новину українською

В городе Хмельник Винницкой области попрощались со старшим солдатом ВСУ Андреем Сторожуком, который погиб под Марьинкой Донецкой области 24 сентября.

Прощание состоялось 26 сентября, говорится на сайте Винницкой ОГА.

“Старший солдат Андрей Сторожук 1992 года рождения, погиб во время выполнения боевого задания от выстрела снайпера в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области в зоне проведения ООС. Полученное огнестрельное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в заявлении спикеры ОГА.

У погибшего защитника Украины остался двухлетний сын. Судя по опубликованным снимкам, ребенок тоже присутствовал на прощании с отцом.

Похороны бойца пройдут 27 сентября в селе Педоси Хмельницкого района.

Ранее "Апостроф" сообщал, что руководство России не собирается договариваться с Украиной о мире на Донбассе без "особого статуса" для оккупированных территорий.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: